حمزة الجمل يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، بعد قليل على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري المصري.. وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :

حراسة المرمي محمد كوكو.

خط الدفاع باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي – محمد دسوقي.

خط الوسط: سيرجي اكا – محمد حسن – كريم الديب – محمد الشامي– عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فراش شواط .

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد فوزي - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - محمد مخلوف - صالح جمعه - محمود الشبراوي - ياو أنور - أحمد مدبولي.