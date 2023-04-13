نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة حالات البناء المخالف

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً اليوم الخميس، مع الجهات المعنية بالتصدي لحالات إزالة التعديات بجميع الوحدات المحلية، وذلك بهدف متابعة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لحالات التعديات وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، نواب رؤساء المراكز والمدن، مسئولي حماية الأراضي، فنيين التنظيم بجميع المراكز، مسئولي وحدات المتغيرات المكانية، مسئولي إدارات الإزالات والإشغالات بالوحدات المحلية، والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع أعرب نائب المحافظ عن خالص تهانيه لجميع أهالي محافظة المنيا وللإخوة المسيحيين اقتراب احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم ،داعيا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار ،وشدد نائب المحافظ، علي التعامل الفوري والحاسم مع المعتدين بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية، مؤكدا تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد ،للقضاء على عشوائية البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين، من خلال تطبيق الازالة الفورية والتحفظ على معدات وأدوات البناء.

ووجه نائب المحافظ، نواب رؤساء المدن وفنيي التنظيم ومسئولي حماية الأراضي المتغيرات المكانية، بالتواجد الميداني طوال فترة الإجازات لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين والمتعدين.

وأكد نائب المحافظ، أنه لا مكان للمقصرين والمتقاعسين عن أداء مهام العمل المكلفين به، وان هناك إجراءات رادعة حيال ثبوت حالات التقصير للتصدي تجاه مخالفات البناء العشوائي.

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