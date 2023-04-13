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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية اللبنانية تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للقدس

وزارة الخارجية اللبنانية
وزارة الخارجية اللبنانية
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دعت وزارة الخارجية اللبنانية، المجتمع الدولى إلى الضغط على إسرائيل، لإحترام الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس وأماكنها المقدّسة والتوقّف عن تقييد حريّة العبادة فيها.

وأدانت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم - " ما وصفته بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية الهادفة إلى الحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس الشريف يوم /السبت/ المقبل للاحتفال بسبت النور ".

واعتبرت أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكا واضحًا للحق الطبيعي والقانوني والانساني في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

وحذرت الوزارة من المخاطر المتزايدة الناجمة عما اعتبرته تصعيدا إسرائيليا متعمدا ضدّ الفلسطينيين، من خلال استفزاز مشاعرهم الدينية.

وزارة الخارجية اللبنانية إسرائيل القدس