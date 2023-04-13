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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرلمان العربي يرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

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رحب البرلمان العربي اليوم الخميس، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات البحرينية القطرية.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة الإيجابية تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك، والذي يتطلب مزيد من التكاتف في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز وحدة الصف العربي والتي تشكل صمام أمان المنطقة العربية في وجه المخاطر والتحديات.

 وأشار إلى أن هذا التطور الإيجابي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة العربية، ومثمنًا في الوقت ذاته هذه الخطوة التي تعكس توجهات وتطلعات قيادة البلدين  نحو مزيد من الأمن والاستقرار.
 

البرلمان العربي مملكة البحرين ودولة قطر