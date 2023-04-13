الدوري الأوروبي.. ثلاثي هجومي في تشكيل يوفنتوس لمواجهة سبورتنج لشبونة

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ويستقبل يوفنتوس، اليوم الخميس، نظيره سبورتنج لشبونة، على ملعبه أليانز ستاديوم، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ثلاثي هجومي في تشكيل اليوفي الأساسي، حيث دفع أليجري بالأرجنيتني أنخيل دي ماريا، والبولندي أركاديوز ميليك، والإيطالي فيديريكو كييزا.

ويأمل فريق السيدة العجوز في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره في مواجهة الليلة، قبل خوض موقعة الإياب أمام نظيره البرتغالي، يوم الخميس المقبل 20 أبريل، على ملعب خوسيه ألفالادي.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة سبورتنج لشبونة

وجاء تشكيل يوفنتوس، على النحو التالي.

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: كوادرادو - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: دي ماريا - ميليك - كييزا.