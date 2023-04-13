فى ذكرى وفاة سيد زيان.. ابنته إيمان تكشف لـ"البوابة نيوز" وصيته الأخيرة لها

نشرت إيمان سيد زيان نجلة الفنان القدير سيد زيان منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فى ذكرى وفاة والدها .

وكتبت فى المنشور "اصعب يوم في حياتي اليوم الذكرى السابعة لوفاة والدي الحبيب الغالي رحمه الله ومتعه بجنات الفردوس الأعلى يا رب أتمنى من الله ان يتقبل دعائنا جميعاً لوالدي ويصل لوالدي مع ملائكة الرحمن على طبق من نور" .

وأهدته أغنية من غنائها بعنوان "فى الذكريات" كلمات وألحان باسم شاهين،توزيع مهند الويشى.

وكشفت إيمان فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن وصية والدها لها أن تحب نفسها أكثر لأنها كانت تعيش للاخرين أكثر من نفسها، وأن تحكم عقلها أكثر من قلبها قبل اتخاذ القرارات .

جدير بالذكر أن الفنان سيد زيان مواليد عام 1943 ورحل عن عالمنا فى 13 إبريل عام 2016 ، وقدم الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية خلال مشوار فنى كبير، وأبرز تلك الأعمال فى السينما "عفوا أيها القانون" و " العمالقة"، "وكالة البلح"، وفى الدراما مسلسل" المال والبنون" و"الراية البيضا" وفى المسرح "العسكرى الأخضر" و " الفهلوى" .