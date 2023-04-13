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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شاهد||بعد إفطار المطرية.. أهالي برق العز ينظمون أكبر مائدة إفطار على روح الشهداء في الدقهلية

جانب من الافطار الجماعي
جانب من الافطار الجماعي بقرية برق العز
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نظم أهالي قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أكبر تجمع للإفطار في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك على أرواح الشهيد الرائد محمد جودة السواح، وفقيد الشباب عمار السويح ومحمود السواح في تجمع كبير غرار ما شهدته منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

وتجمع أهالي القرية على مائدة الإفطار والتى وصل طولها لـ ٥٠٠ متر بشارع الشهيد محمد جودة السياح أمام منزل عائلته وسط حضور كبير من أبناء القرية.

وقال إبراهيم فضلون أحد منظمي مائدة الإفطار، أن التجمع يعد أكبر تجمع للعام الثانى على التوالى للإفطار الجماعى للصائمين بشارع الشهيد محمد جوده السواح تحت شعار إفطار الشهداء على أرواح المغفور لهم بإذن الله.

وتابع قائلا:"نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم ويغفر لهم ويرحمهم برحمته الواسعه ويسكنهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء وحسن اؤلئك رفيقا". 

لينك البث المباشر 

https://fb.watch/jT-gcsr6aH/?mibextid=Nif5oz

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الدقهلية المنصورة شهر رمضان المبارك أكبر مائدة إفطار جماعية منطقة المطرية