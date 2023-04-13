الدوري الممتاز.. الزمالك يهاجم الحدود بـ"زيزو ومنسي وشلبي"

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، باستاد الكلية الحربية في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، مصطفى الزناري، حاتم سكر، عبد الله محمد، سيد عبد الله "نيمار"، سيف جعفر، يوسف أسامة نبيه، أحمد بلحاج، وسيف الجزيري.

ويعد لقاء اليوم هو الأخير لمدحت عبدالهادي كرجل أول، حيث سيعود من المباراة المقبلة كرجل ثان في الفريق بمنصب المدرب العام، وسيكون المدرب الأول هو الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

يشار الى أن فريق الزمالك يواجه الحرس اليوم وهو في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، وذلك من خوض 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما فريق حرس الحدود فيأتي في المركز الثامن عشر “الأخير” لجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.