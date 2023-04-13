صحيفة «Les Echos» الفرنسية: السياحة المصرية تسجل رقما قياسيا.. ومصر أكثر الوجهات المفضلة للسائحين بالآونة الأخيرة.. 40% زيادة في عدد السياح خلال 2023.. وتوقعات ب 15 مليون سائح

الخميس 13/أبريل/2023 - 07:55 م

-مصر أكثر الوجهات المفضلة للسياح.. والعثور على غرفة شاغرة بمثابة معركة في الآونة الأخيرة

-مصر تستهدف إيرادات سياحية تبلغ 30 مليار دولار وجذب 30 مليون زائر في غضون 3 سنوات.

-103 مشروعات فندقية جديدة من سلاسل فنادق دولية قيد التنفيذ.

-خطة تطوير السياحة الثقافية تأتي على رأس أولويات وزارة السياحة.

نشرت صحيفة «Les Echos» الفرنسية تقريرًا حول تسجيل السياحة المصرية لرقم تاريخي، حيث قفز عدد السياح بنسبة 40% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها إن مصر تعد واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للفرنسيين، مضيفة أن العثور على غرف شاغرة أصبخ بمثابة معركة فى الآونة الأخيرة خاصة في المدن السياحية الرئيسية في العاصمة أو الأقصر أو أسوان، إلا أن عودة السياح الخليجيين مع بداية شهر رمضان أدى إلى تخفيف الضغط.

وفي هذا السياق، توقع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن تسجل السياحة المصرية هذا العام رقمًا قياسيا، حيث توقع أن يصل عدد السائحين إلى 15 مليون زائر، مضيفا أنه بالفعل قد زار 2.6 مليون سائح أجنبي مصر منذ بداية يناير وحتى 17 مارس، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

واستعرض التقرير تعافى السياحة المصرية من أزمة كورونا فى عام 2020، حيث بلغ عدد السائحين وقتها نحو 3.7 مليون شخص، وأشارت إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على السياحة المصرية، حيث تراجع عدد السائحين الروسيين بنسبة 40%، والسائحين الأوكرانيين بأكثر من 80% وذلك خلال الأسابيع الأولى من الأزمة.

وأضاف التقرير أن السائحين الروسيين بدأوا في العودة مرة أخرى، ليحتلوا المرتبة الثانية حتى الآن هذا العام من حيث عدد الوافدين، بعد السائحين الألمان ويأتي في المرتبة الثالثة السائحين السعوديين، بينما بلغ عدد السائحين الفرنسيون ما يقرب من ضعف عددهم في العام الماضي، وهم يمثلون 3٪ فقط من عدد السائحين، وأوضح التقرير السبب أن السائحين الفرنسيبن يفضلون الزيارات الثقافية أكثر بينما ترتكز السياحة المصرية على الشواطئ بشكل أكبر.

استطرد التقرير أن تعافي قطاع السياحة يعد بمثابة نسمة هواء منعشة للاقتصاد المحلي، الذي كان يعاني من نقص العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه قد سجلت إيرادات السياحة مستوى قياسي بلغ 13 مليار دولار في عام 2019، وهو ثاني أكبر دخل من العملة الأجنبية في البلاد، بعد تحويلات المصريين بالخارج وقبل عائدات قناة السويس.

وتستهدف مصر إيرادات سياحية تبلغ 30 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات وتهدف إلى جذب 30 مليون زائر بحلول عام 2028، ولتحقيق ذلك فإن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص الذي يسيطر على 95% من السوق، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة الفندقية في البلاد، خاصة وأن هناك حوالي 103 مشروعًا فندقيًا جديدًا من سلاسل فنادق دولية قيد التنفيذ، وهو رقم قياسي في إفريقيا، وفقًا لدراسة نشرت في مارس من قبل W Hospitality Group.

وفي السياق ذاته، أعلن "أحمد عيسى" أن مخصصات برنامج دعم شركات الطيران للرحلات العارضة سيرتفع بنسبة 10% في الميزانية المقبلة، وخاصة للمطارات الأقل خدمة، كما تستهدف وزارة الطيران المدني زيادة عدد مقاعد الرحلات الجوية بالمطارات المصرية بأكثر من 35% هذا العام.

هذا وأشار التقرير أيضا إلى خطة وزارة السياحة التي تضغ تحسين وتطوير السياحة الثقافية على رأس أولوياتها، وذلك من خلال مضاعفة المبالغ المخصصة لإدارة المواقع الأثرية والمتاحف من 3 مليار جنيه إلى نحو 170 مليون دولار وقت إقرار الميزانية. كما تم تكليف عدد من الشركات الخاصة لإدارة عشرة مواقع أثرية بهدف تحسين كفاءتها، كما هو الحال مع أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وهو قيد الإنشاء منذ عام 2005 ومتوقع أن يتم افتتاحه في غضون عام تقريبا.