"زراعة الشيوخ": الأمن المائي مشكلة الدولة بجميع مؤسساتها

علق النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على طلب مجلس الشيوخ عقد مناقشة عامة بشأن ترشيد المياه من اللجان المختصة، قائلا أن هذه الجلسة كانت مهمة للغاية في ظل تحديات الأمن المائي التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس: هناك توجها لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية من خلال التحول إلى طرق الري الحديثة، وإقامة مشروعات كبرى لإعادة استخدام المياه مثل محطة "بحر البقر" التي تستهدف 465 ألف فدان في شرق القناة.

وأشار إلى خط سير الجلسة الذي شهد جميع حاضريها على التحول نحو الري الحديث وتغيير ثقافة المزارع المصري، فضلا عن الإشادة بالحوافز التي تقدمها الدولة للفلاح المصري.



وتابع السباعي: "مشكلة الري والأمن المائي ليست مشكلة وزارة بعينها ولكنها مشكلة الدولة بجميع مؤسساتها لذلك من المهم العمل على الحلول بمساعدة جميع الجهات والأطراف المعنية بالأمر".