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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شكري: بحثنا تعزيز العلاقات بين مصر وتركيا وعقد قمة رئاسية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره التركى مولود تشاويش أوغلو
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أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن هناك جهودًا للتحضير لعقد قمة رئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو: "بحثنا سبل تذليل أي عقبات أمام تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا واتفقنا على تحديد جدول زمني للارتقاء بالعلاقات بين مصر وتركيا".

وأضاف: "بحثنا القضية الفلسطينية والجهود التي بذلتها مصر لتوقف التصعيد الاخير في الاراضي المحتلة، كما بحثنا تطورات الاوضاع في سوريا وأهمية التأكيد على الحفاظ على السيادة السورية".

سامح شكري عبد الفتاح السيسي مصر تركيا