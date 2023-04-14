تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج، اليوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

يا برج الحمل، ربما يكون هناك شخص أو شيء قد اختفى، وقد ينتشر الكلام والشائعات بشكل كبير وسريع، مما يتسبب في اضطرابات وقلق. على الرغم من أنك قد لا تستمتع بالاستماع إلى الشائعات والأحاديث السلبية، إلا أنه من الممكن أن تشعر بالفضول والاهتمام بمعرفة الحقيقة. ربما يشعر رفاقك بمزيج من الارتياح والإحباط عندما يتم العثور على هذا الشخص/الشيء المفقود. حاول حل هذا اللغز والوصول إلى الحقيقة المثيرة للاهتمام!

برج الثور

يمكنك اليوم يا برج الثور القيام ببعض الأعمال الورقية التي قد تؤثر بشكل كبير على مستقبلك المالي، مثل توقيع عقد أو تسوية أو اتفاقية ما. قد تحتاج إلى طلب المساعدة قبل تنفيذ هذه الأعمال، حيث أنها قد تتضمن بعض اللغة الصعبة والتي قد لا تكون مألوفة لك، وربما تشعر بعدم الارتياح تجاه بعض العبارات. قد يكون هذا محبطاً، ولكن من المهم القيام بهذه الأعمال اليوم.

برج الجوزاء

يمكن أن تكون دراسة علم النفس جذابة جداً بالنسبة لك يا برج الجوزاء اليوم. ربما قد أثارت بعض الاكتشافات الجديدة التي سمعت بها في وسائل الإعلام اهتمامك ودفعتك إلى البحث عن كتب حول هذا الموضوع في المكتبة. هذا هو الوقت المثالي لمتابعة هذا الاهتمام. عقلك في حالة جيدة لفهمه، ويمكن أن يلقي الكثير من الضوء على الأشخاص المحيطين بك، بما في ذلك نفسك!

برج السرطان

يمكن أن تكون العلوم الغامضة، مثل الكيمياء وعلم فراسة الدماغ وعلم التنجيم، جذابة لك يا برج السرطان وتعمل كصفارات إنذار لك. على الرغم من أنك تفكر في نفسك على أنك شخص واقعي ومنطقي، إلا أنك يمكن أن تجد اليوم اهتماماً في مجالات المعرفة غير الواقعية التي تثير فضولك. قد تحصل على هدية خاصة لهذا اليوم، لذلك قم بقراءة المزيد عن هذه المواضيع وحاولها. قد تكتشف أشياء جديدة ومثيرة للاهتمام.

برج الأسد

حاول أن تنظر إلى كل قضية من وجهين اليوم. قد توجهك الطاقة الكونية نحو المرآة، حيث قد تميل إلى التركيز على التفاصيل وعدم التسامح. كن لطيفًا مع نفسك وتذكر أن ما تقوله لنفسك يؤثر بشكل كبير على شعورك، بغض النظر عما يقوله الآخرون. سيشعر بالرضا من يقبل نفسه كما هو ويعمل على الحفاظ على صحته النفسية. استخدم هذه الطاقة للاستمتاع بتقدير ما يعمل بشكل جيد في حياتك. وإذا كانت ساقاك تعمل، فاستخدمها!

برج العذراء

قد يغادر زميلك الشاب مكان عملك بطريقة غير متوقعة، برج العذراء، وهذا قد يكون صدمة لك، خاصة إذا كنت مولعًا جدًا بهذا الشخص، وقد تجد نفسك تسأل عن السبب وراء رحيله. قد تتحدث الثرثرة حول هذا الموضوع، ولكن لا تعطيها أي اهتمام. قد يكون السبب وراء رحيله مشكلة صحية، ولكن لا يشعر أحد، بما في ذلك زميلك، بالراحة عند مناقشة هذا الموضوع.

برج الميزان

يمكن أن تتسبب الأحداث الروحية في تجربة شفاء قوية للغاية، الميزان. يمكن أن تظهر صدمات الماضي المكبوتة على السطح وتتم معالجتها وإطلاقها. قد يسبب هذا التنقية شعورًا بالدوار إلى حد ما، لأنه يفتح فجوة في نفسك. ومع ذلك، لا تقلق، ففي النهاية ستملأ نفسك بالمعرفة والأفكار الجديدة بدلاً من القمامة النفسية! ولذلك، يمكنك الآن التمشي لتنظيف ذهنك ومساعدتك على التعامل مع كل شيء.

برج العقرب

إذا كنت تحب القصص البوليسية، برج العقرب، فقد تجد اليوم فرصة لتلعب دور شيرلوك هولمز في حل لغز مفقود أو مشكلة فكرية مثيرة للاهتمام. يمكن أن يثيرك شيء ما في الواقع لتبحث عن الحقيقة وهذه طريقة جيدة لتدريب قدراتك على الملاحظة، وعلى الرغم من أن الحدس سيلعب دورًا في نجاحك، إلا أن هذه الفرصة ستكون ممتعة ومفيدة بالتأكيد. انطلق واستمتع!

برج القوس

قد يكون شريك العمل أو الشريك الرومانسي مشغولًا بأمور خطيرة جدًا اليوم، ومن المرجح أنه لن يشاركك هذه الأمور، برج القوس. وحاولت طلب التحدث عن ذلك قد لا يسفر عن نتيجة، لذلك قد تضطر للاعتماد على حدسك. كما يمكن أن يكون صديقك مهتمًا بصحة أحد أفراد عائلتهم الذي قد يحتاج إلى جراحة. لا تشعر بالنفي والإقصاء، فسيتحدث صديقك عندما يحين الوقت المناسب. ولذلك، يجب أن تكون صبورًا!

برج الجدي

يمكن أن تجد فجأة سببًا يدفعك إلى العودة إلى دفاتر العناوين القديمة الخاصة بك أو البحث في الصور القديمة المتعلقة بذكرى تشغل بالك كثيرًا. وربما يدفعك وجه من الماضي إلى إعادة التفكير في سبب انتهاء العلاقة. وقد حان الوقت ربما لإعادة التواصل مع تلك الأشخاص ومعرفة ما إذا كان هناك أي تغييرات أو إمكانيات للتغيير في المستقبل.

برج الدلو

يحتمل أن يشهد اليوم صراعًا حول الانقسام بين القضايا المتعلقة بالشراكة والعمل، وربما يؤدي ذلك إلى شد الحبل بين الأطراف المعنية. كما قد تؤدي صورتك العامة والاجتماعية إلى حدوث مشكلة مع أحد أفراد عائلتك. ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلات بمجرد التحدث عنها بصراحة وصرف الوقت بصدق في الاستماع إلى بعضنا البعض. فكل ما تحتاجه هو النظر بمنظور صحيح.

برج الحوت

قد تلفت لقطة مهمة مفقودة، مثل ورقة ما، انتباه أفراد عائلتك في برج الحوت. وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يكون محبطًا في البداية، إذ تعلم أنه يجب أن يكون في مكان ما في المنزل ولكنك لا تستطيع العثور عليه، إلا أن العنصر المفقود قد يظهر مرة أخرى بالكامل في مكان لم تتخيله أبدًا! ولذلك، من المستحسن أن تبحث عنه بعناية، وقد يتم العثور عليه مختبئًا بين أشياء أخرى.