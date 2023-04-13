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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد المعمل المشترك وإدارة الطور.. صور

جانب من تفقد المعمل
جانب من تفقد المعمل المشترك
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واصل الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، سير العمل بالمنشآت المختلفة التابعة للمديرية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة جنوب سيناء. 

 

تفقد وكيل وزارة الصحة المعمل المشترك بطور سيناء، والأقسام المعملية المختلفة، ومتابعة إجراء الفحوصات المعملية، والتأكد من توافر المستلزمات والكيماويات اللازمة للعمل والتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل.

 

 كما تابع سير العمل بمخازن إدارة الصيدلة التابعة للمديرية والتأكد من أرصدة الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافرها في ظل الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك مراجعة ما جرى صرفه خلال الفترة الماضية ومطابقته للسجلات، كما جرى المرور على بعض المكاتب الفنية والادارية بالمديرية ومناظرة العاملين بها لمعرفة اهم معوقات العمل التى تواجههم ومنها " القومسيون الطبى - الشئون الادارية - مكافحة الامراض المتوطنة - خدمة المواطنين - مخازن ادارة المعامل"، واثناء المرور تم مقابلة المواطنين المتقدمين لعمل الفحص الخاص بإستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمعرفة اي شكاوى لهم او اقتراحات لتطوير منظومة الكشف داخل اقسام القومسيون الطبي.

 

 وانهى وكيل الوزارة بتفقد سير العمل بإدارة طور سيناء الصحية والمرور على سلسلة التبريد الخاصة بالطعوم والامصال والتأكد من توافر الارصدة اللازمة ايضا استعدادًا لاستقبال اعياد عيد الفطر المبارك واعياد الربيع والقيامة المجيد.

 
رافق وكيل الوزارة فى المرور كل من الدكتور  هانى العزبى، مدير الطب العلاجى بالمديرية، وياسر الهادى القائم بأعمال مدير إدارة المعامل، وياسر سليمان، مسئول الاعلام لمكتب وكيل الوزارة.

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الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة جنوب سيناء المعمل المشترك بطور سيناء