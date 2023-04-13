أول ظهور لـ"كارلوس أسوريو" داخل نادي الزمالك

تواجد الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الجديد داخل مقر النادي اليوم الخميس وذلك لاستلام مهامه بشكل رسمي، وحرص على التجول داخل النادي رفقة أمير مرتضي منصور مشرف عام الفريق .

كما عقد كارلوس أسوريو جلسة مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك داخل مقر النادي، على أن يتوجه المدرب بعد قليل إلي ملعب الكلية الحربية لمشاهدة لقاء الزمالك وحرس الحدود من المدرجات .

ويعد لقاء اليوم هو الأخير لمدحت عبدالهادي كرجل أول، حيث سيعود من المباراة المقبلة كرجل ثان في الفريق بمنصب المدرب العام، وسيكون المدرب الأول هو الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مع حرس الحدود، مساء اليوم الخميس، باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك للقاء اليوم كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله محمد - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

يشار الى أن فريق الزمالك يواجه الحرس اليوم وهو في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة وذلك من خوض 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما فريق حرس الحدود فيأتي في المركز الثامن عشر “ الأخير” لجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.