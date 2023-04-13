هندسة حلوان تقيم حفل إفطار جماعى لـ400 طالب بالكلية

نظم اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، مائدة إفطار جماعي بساحة كلية هندسة حلوان، وذلك في إطار حرص إدارة الكلية على التواصل الدائم مع الطلاب.

حضر الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة جامعة حلوان ، الإفطار مع طلاب الكلية ، واستمع خلال هذا الحفل إلي مقترحات الطلاب ورؤياهم تجاه تطوير الجامعة ونظرتهم إلي المستقبل، وأبدى سعادته بالأفكار التى طرحها الطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى خدمة الوطن وتقدمه .

وهنأت الدكتورة نانسي سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أبنائها الطلاب، قائلة إن مشهد الإفطار الذي حضره 400 طالب وطالبة يعبر عن التلاحم والترابط بين أبناء الكلية وأساتذتها ،وأشرف على التنظيم ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب، والطالب حسن سعودي رئيس اتحاد طلاب هندسة حلوان.

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