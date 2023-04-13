مجلس الأمن والدفاع السوداني يجتمع اليوم لبحث الملف الأمني.. فيديو

يجتمع مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الخميس، في العاصمة الخرطوم، لبحث الملف الأمني.

وقال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الاجتماع يعقد برئاسة قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع.

وأوضح أن قوات الدعم السريع موجودة في منطقة مروي بالولاية الشمالية، وحتى الآن هناك هلع كبير من قبل المواطنين.

وذكر أن الجيش السوداني أرسل تعزيزات في تلك المنطقة؛ تحسبًا لأي مواجهات محتملة، وقبل قليل كان هناك تطورات في المشهد السياسي وحزب الأمة عقد اجتماعًا وكون لجنة من قدامى المحاربين، وستلتقي مساء اليوم، لطي الخلافات التي تشهدها المنطقة.

وتابع: كانت هناك اجتماعات من قبل قوى التوافق الوطني أو حركة تحرير السودان، وبين قيادة الجيش والدعم السريع، وكان بالاجتماعات مرونة بين الجانبين، وحتى الآن المشهد كما يبدو مفتوحًا على كل الاحتمالات وكل جانب يتمسك، بموقفه وقوات الدعم السريع ما تزال متواجدة هناك على الرغم من وجود تعزيزات من قبل الجيش السوداني من منطقة شندي وعطبرة، إذ أرسل الجيش تعزيزات إلى تلك المناطق.