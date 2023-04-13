دوري المؤتمر الأوروبي.. تشكيل وست هام لمواجهة جينت

أعلن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جينت البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل وست هام ضيفًا، اليوم الخميس، على نظيره جينت على ملعب جيلامكو أرينا، في المباراة التي تنطلق في السابعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي داني إنجز، هجوم المطارق أمام نظيره البلجيكي، بمعاونة جارود بوين، مع تواجد لاعب خط الوسط ديكلان رايس في التشكيل الأساسي.

ويتواجد النجم الجزائري سعيد بن رحمة على مقاعد بدلاء الفريق اللندني، في المقابل يخوض نجم منتخب المغرب نايف أكرد المباراة أساسيًا مع وست هام في قلب الدفاع.

تشكيل وست هام يونايتد

وجاء تشكيل وست هام، كالتالي.

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: كوفال - أوجبونا - نايف أكرد - جونسون

خط الوسط: لانزيني - داونز - رايس - إيمرسون

وفي الهجوم: بوين - إنجز.

وتقام مباراة الإياب بين وست هام وجينت في ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب لندن الأولمبي يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل الجاري.