وزير الرياضة يلتقي نظيره الكونغولي لبحث التعاون المشترك

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، François KABULO MUANA KABULO، وزير الرياضة والترفيه الكونغولي، لبحث التعاون المشترك بين مصر والكونغو في المجال الرياضي.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة علي عمق العلاقات الودية بين مصر والكونغو، كما أكد على الاهتمام بتكثيف الانشطة الرياضية المشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجال الرياضي والتدريب والخبرات الفنية والانشاءات الرياضية ودراسة امكانية اقامة معسكرات رياضية للرياضيين الكونغوليين في مصر وللرياضيين المصريين في الكونغو في مختلف اللعبات.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي أهمية تفعيل مذكرة التعاون بين مصر والكونغو في المجال الرياضي.

ومن جانبه، وجه وزير الرياضة والترفيه الكونغولي الشكر الي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حسن الاستقبال والترحيب وعبر عن اعجابه الشديد بالطفرة الرياضية التي تشهدها مصر في السنوات الاخيرة والبنية التحتية الرياضية التي تؤهل مصر لاستضافة كبري الاحداث الرياضية.