بمشاركة 3000 طفل.. بنك مصر يحتفل بـ"يوم اليتيم" في 15 محافظة

الخميس 13/أبريل/2023 - 05:46 م

احتفل بنك مصر ومؤسسته لتنمية المجتمع مؤخرًا بيوم اليتيم، وذلك بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى؛ حيث تم تنظيم الاحتفال فى 15 محافظة مصرية فى مختلف مناطق الجمهورية.

كما حرص الموظفين علي تقديم مجموعة من الهدايا العينية للأطفال، كذلك تم تنظيم احتفالات مماثلة فى اربع عشرة محافظة أخرى، وذلك بمشاركة موظفي بنك مصر وأسرهم، وقد بلغ إجمالي عدد الاطفال المحتفى بهم في كافة المحافظات حوالى 3000 طفل.

يأتي الاحتفال انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية ودوره في خدمة المجتمع، ولكونه جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

تم الاحتفال على مستوى محافظة القاهرة بحفل يوم اليتيم بمتحف الطفل للحضارة والابداع لحوالي 350 طفل من الأطفال الأيتام، وقد شارك العديد من العاملين بالبنك وأسرهم الأطفال بهذا الاحتفال وقضاء اليوم معهم، واستمتع الأطفال بممارسة الألعاب والأنشطة المتنوعة وكذلك مشاهدة الفقرات الترفيهية والفنية المختلفة.

ويقوم بنك مصر بالمشاركة في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية فقد حاز البنك مؤخرًا على عدة جوائز عالمية في هذا المجال، ويعمل بنك مصر جاهدا علي تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس علي التنمية المستدامة للمجتمع ككل، وقد وصل حجم انفاق بنك مصر في هذا المجال لاكثر من 5.2 مليار جنيه لكافة الأنشطة التنموية خلال آخر خمس سنوات.