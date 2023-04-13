باستثمارات 50 مليون جنيه.. رفع كفاءة وتطوير مشروعات الأمن الغذائي بقنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مشروعات الأمن الغذائي ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن فرج الله مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير جنوب الصعيد، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، وحمدي حسين المدير المالي والاداري بالمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية، ومسئولي الشركة المنفذة .

أكد محافظ قنا أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مشروعات الأمن الغذائي يشمل تطوير ورفع كفاءة محطة أمهات دواجن وملحقاتها ومعمل التفريخ ومصنع الاعلاف الذي يتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه ، مشددا علي ضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للإنتهاء من أعمال التطوير ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة لسرعة دخول المشروع للخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

وأضاف الداودي، أن المشروع سوف يشمل تطوير عدد 4 عنابر لتربية الأمهات كمرحله أولى بالإضافة إلى المبنى الاداري وإنشاء ثلاجة رئيسية لتخزين البيض ومخزن للمستلزمات وقطع الغيار.

وأكد أن محافظة قنا تبذل جهودا كبيرة في تطوير مشروعات الأمن الغذائي، وذلك تماشياً مع خطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية، التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلية، والتي تسهم بدورها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة تلبية لاحتياجات المواطنين .