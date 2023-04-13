لتعديه عليها وتهديدها.. معلمة تقيم دعوى ضد وكيل تعليم بني سويف

قامت نجلاء محسن محمد معلمة بمدرسة النور للمكفوفين، بشرق النيل ببني سويف، برفع جنحة مباشرة ضد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وتعويضه مائة ألف جنيه، وذلك لعدم تنفيذه حكم صادر لها في الدعوى رقم ٢.٤٩ لسنة 6 ق قضاء إداري الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببني سويف، بعودتها لعملها إلى مدرسة النور للمكفوفين وتمكينها من عملها كاملًا.

وأوضحت المعلمة في جنحتها أن وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، واصل تعسفه ضدها الى ما لا يحتمله الجبال، لعدم تنفيذ الشق الثاني من الحكم القضائي.



ويذكر أن معلمة النور قد قامت بتحرير محضرا في قسم شرطة الشرق تحت رقم2 /160 لسنة ٢٠٢٣، وتم تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، تحت رقم 14025 إداري المركز، ضد كلا من وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، لتعديه عليها باللفظ والقول وتهديدها وترويعها وتعنيفها ونقلها تعسفيا، وذلك خلال زيارته للمدرسة، ومديرة المدرسة، ومدير إدارة التربية الخاصة، وذلك لتهديدها ونقلها تعسفيا وذلك بناء على تعليمات وكيل الوزارة على حد قول المديرة.

وأوضحت المعلمة في محضرها أنهم يقومون بتهديدها ونقلها لعدم موافقتها على التوقيع والامضاء لزميلتها إيمان محمد على الجدول، رغم وجود قرار باستبعادها من المدرسة لزيادتها، وعدم اكتمال نصابها القانوني بالجدول بالمدرسة، وعندما رفضت قاموا بتهديدها.

وأكدت المعلمة في محضرها أنه تم رجوعها للمدرسة بحكم محكمة صادر بتاريخ 2020/12/27 في القضية رقم 2049 لسنة 6 ق، ورغم ذلك الحكم وكيل الوزارة يهددها بالنقل وإصدار قرار باستبعادها من مدارس التربية الخاصة إلى مدارس التعليم العام.

وأضافت المعلمة أن قبل رفع الجنحة المباشرة على وكيل الوزارة تم إرسال له إنذار على يد محضر بتاريخ 2023/3/21 تنذره لمدة ثماني أيام بتنفيذ الحكم الصادر لها وتسليمها العهدة ونصابها الكامل بالحصص حتى تتمكن من عملها، وعندما انتهت المدة القانونية للإنذار رغم علمه واستلامه، ولم تتمكن من استلام عملها قررت برفع الجنح المباشرة ضده.

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