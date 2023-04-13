تعرف على رسائل عبدالهادي للاعبي الزمالك قبل مواجهة الحرس

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم الخميس، باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعد لقاء اليوم هو الأخير لمدحت عبدالهادي كرجل أول، حيث سيعود من المباراة المقبلة كرجل ثان في الفريق بمنصب المدرب العام، وسيكون المدرب الأول هو الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو والذي وصل القاهرة في الساعات الماضية ويشاهد لقاء اليوم من المدرجات .

ووجه مدحت عبدالهادي عدة رسائل للاعبين قبل مواجهة حرس الحدود الليلة، حيث طالبهم بخوض اللقاء بروح قتالية عالية من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، مع التركيز طوال اللقاء لعدم منح المنافس فرصة مهاجمة مرمي الزمالك .

وحذر عبدالهادي اللاعبين من استسهال اللقاء والمنافس في ظل تذيله المركز الأخير لجدول ترتيب الدوري، مع مطالبة اللاعبين باستغلال جميع الفرص التي تتاح لهم لتسجيل الأهداف .

وتضم قائمة الزمالك للقاء اليوم كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله محمد - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

يشار الى أن فريق الزمالك يواجه الحرس اليوم وهو في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة وذلك من خوض 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما فريق حرس الحدود فيأتي في المركز الثامن عشر “ الأخير” لجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.