محافظ الغربية يناقش خطة إدخال المرافق لمستشفى طنطا الجديد والسنطة المركزي

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا اليوم الخميس بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة خطة إدخال المرافق لمستشفى طنطا الجديد والسنطة المركزي وذلك بحضور الشركة المنفذة للمشروع وممثلي شركات المرافق.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من إنشاء المستشفيين، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة نظرا لما سيقدماه من خدمات طبية لجميع مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي مقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه لتكون بديلة عن مستشفى المنشاوي العام ووصلت نسبة التنفيذ بها 83 %.في حين وصلت نسبة مستشفى السنطة إلى 80 % حيث تقام على مساحة ٤٨٠٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٤٦٢ مليون جنيه.