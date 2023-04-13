الإفتاء: لا تنشغل بعلامات ليلة القدر وإنما بأسباب القبول فيها

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصيحة لكل المسلمين المترقبين ليلة القدر ويريدون فضلها بأن لا ينشغلوا بموعدها.

وقالت الدار: لا تنشغل بعلامات ليلة القدر، ولكن انشغل بأسباب القبول في هذه الليلة المباركة؛ فأخلصِ النية وصحِّح التوبة واجتهدْ في العبادة واسألِ الله التوفيقَ والقَبول؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وتعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.

وتضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.