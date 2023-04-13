محافظ الإسكندرية: تخصيص 15.1 مليون جنيه لرصف الشوارع بحي وسط

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل في المحافظة برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص 15 مليون و149 ألف جنيه لرصف 3 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي وسط وهي (متفرعات شارع لاجتية- محرم بك- العطارين) خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري، وقد تم البدء بالفعل في أعمال الرصف في الشوارع التي كثرت منها شكاوي أهالي الحي؛ موجهًا مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الاحياء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من رصف 3 شوارع متفرعة من شارع محرم بك الرئيسي هي (شارع جرين- والمأمون- شارع النعم) وذلك خلال الايام الماضية وجاري العمل على استكمال أعمال رصف بباقي الشوارع، مضيفا أن هناك تنسيق كامل بين مديرية الطرق وحي وسط برئاسة عزة سعد رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً التي كثرت منها شكاوى المواطنين.