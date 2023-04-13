تعرف على أبرز المرشحين لقيادة توتنهام الموسم المقبل

كشفت بعض التقارير الإنجليزية، أن إدارة توتنهام استقرت على اختيار أحد المدربين الصاعدين لتسلم تدريبه الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فى تقريرها، أن فنسان كومباني المدير الفنى لفريق بيرنلي أصبح أبرز المرشحين لتولى مهمة تدريب فريق توتنهام.

وتمت إقالة الإيطالي أنتونيو كونتي من منصبه كمدرب لتوتنهام الشهر الماضي، وأصبح مساعده كريستيان ستيليني مدربا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم.

ويعتبر كومباني صاحب الـ 37 عاما، المرشخ المميز من قبل دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام، بعدما قاد بيرنلي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق، حسبما ذكر التقرير.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام متفائل حيال إمكانية تحول كومباني إلى مدرب لامع، مستشهدا بتجربة غريمه التقليدي آرسنال، مع مدربه الحالي ميكيل أرتيتا.

وعمل كومباني أثناء قيادته لفريق مانشستر سيتي، مساعدًا للمدرب أرتيتا تحت إشراف الإسباني بيب جوارديولا، قبل أن يصبح مدربًا لفريق أندرلخت في العام 2019.

ويفكر توتنهام أيضا في يوليان ناجيلسمان ولويس إنريكي وبريندان رودجرز وآرني سلوت ومدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو.

