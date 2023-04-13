طرح "كعك العيد" بتخفيضات تصل لـ25% بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات‏ تصل إلي 25%.

وأكدت الوزارة علي توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة و كذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ110 جنيهات والغريبة السادة بـ140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ150 جنيها والبتي فور العادي بـ110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ150 جنيها. ‏

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلي أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏ كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و الـ3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

ولفت إلى انه يتم طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، الـ2 كيلو بـ250 جنيها، ‏الـ3 كيلو بـ380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز تضخ كميات ‏كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات التي تصل الى 25%.

واكد كمال، ان ‏هناك متابعة يومياً ما يتم ضخه من السلع ‏بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية.‏