طرح "كعك العيد" بتخفيضات تصل لـ25% بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كعك عيد الفطر المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلي 25%.
وأكدت الوزارة علي توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة و كذلك الملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو البسكويت النشادر بـ110 جنيهات والغريبة السادة بـ140 جنيها والغريبة اللوز بـ150 جنيها والبتي فور العادي بـ110 جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ150 جنيها.
وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلي أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و الـ3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.
ولفت إلى انه يتم طرح عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، الـ2 كيلو بـ250 جنيها، الـ3 كيلو بـ380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز تضخ كميات كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بنفس التخفيضات التي تصل الى 25%.
واكد كمال، ان هناك متابعة يومياً ما يتم ضخه من السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.