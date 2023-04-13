الرئيس البرازيلي يزور الصين لتوطيد العلاقات مع العملاق الآسيوي

عرضت فضائية يورونيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو لوصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الاربعاء إلى الصين في زيارة رسمية ترمي إلى توطيد العلاقات بين العملاق الآسيوي وأكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية.

ولولا الذي من المقرّر أن يلتقي الجمعة نظيره شي جينبينغ، وصل إلى شنغهاي رفقة زوجته روزانجيلا "جانجا" دا سيلفا.

واستُقبل الرئيس البرازيلي والسيدة الأولى بالورود وكان في انتظارهما نائب وزير الخارجية شي فينغ.

وكان لولا قد أشار قبيل توجّهه إلى الصين إلى أنه يعتزم توجيه الدعوة لنظيره لزيارة البرازيل، دون تحديد أي موعد.

ومساء الإثنين قال لولا "سنوطّد علاقتنا مع الصين. سأدعو شي جينبينغ إلى البرازيل، لعقد اجتماع ثنائي، من أجل إطلاعه على مشاريع نرغب في أن تجذب الاستثمارات الصينية".

كان مقرّرا أن تتمّ هذه الزيارة الرسمية للرئيس البرازيلي إلى أكبر شريك تجاري لبلاده في الفترة بين 25 و31 مارس، لكنّ أطباءه نصحوه بتأجيلها بسبب "التهاب رئوي خفيف" شفي منه الآن.

ومن المقرّر أن يحضر لولا الخميس في شنغهاي تنصيب الرئيسة اليسارية السابقة للبرازيل ديلما روسيف (2011-2016) رئيسة لمصرف التنمية الجديد المعروف أيضا بـ"بنك بريكس".

وتضمّ مجموعة "بريكس" خمس دول ذات اقتصادات ناشئة هي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب إفريقيا.