طيبة التكنولوجية بالأقصر تختتم امتحانات منتصف الترم الثاني "الميدتيرم".. صور

اختتم طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الخميس، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، "الميد تيرم" بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الجامعة، والتي انطلقت يوم 28 مارس الماضي، واستمرت على مدار أسبوعين، تحت رعاية أ. د عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وأ.د محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتشهد جامعة طيبة التكنولوجية، انتظاما في عقد المحاضرات منذ انطلاق شهر رمضان المبارك، حيث كانت الجامعة قد اعتمدت الجدول الزمني لمحاضرات شهر رمضان، مع تقليص المدة الزمنية للمحاضرات خلال شهر رمضان، وذلك في إطار التيسير على الطلاب.

وفي سياق منفصل، واصل طلاب وطالبات برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أداء تدريباتهم العملية الخاصة بمقرر التدريب الميداني، تحت إشراف الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وبمتابعة مباشرة من الدكتور محمد على حسن، أستاذ المقرر، موزعين على مجموعات من خلال الرائد الأكاديمى لكل مجموعة، متمثلين في م. خلود عادل ثروت، م. أحمد مصطفى أبو الحسن، وم. بيريهان الكتاني، أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، وكان في استقبالهم المهندس أحمد شاهين، مدير الحاضنة، وأصحاب المشاريع بالحاضنة.

وأوضح الدكتور محمد علي، أن التدريب شمل تعريف الطلاب على خطوات إنتاج المنتجات الخشبية، من استلام خامات الأخشاب والتخزين وطرق حماية الأخشاب من الفطريات والنشر والتشكيل والتشطيب وتسليم المنتجات، وكذلك التدريب ماكينات تشغيل الأخشاب وعمليات تشطيب المنتجات.

وأضاف، أن التدريب شمل أيضا التدريب العملي على استخدام ماكينات التحكم العددي مثل ماكينات النسخ، وطرق التكويد وإدخال الرسومات الهندسية إلى ماكينة CNC router، وجرى تدريب الطلاب على طرق إنتاج المشغولات الخشبية البسيطة المستخدمة في المطابخ.

وفى ختام التدريب وجه القائمون عليه، الشكر للمهندس أحمد شاهين، مدير حاضنة الأقصر، والمهندس كيرلس، صاحب ورشة إنتاج التحف الفنية بالحاضنة، على حسن الاستقبال والضيافة وتسهيل التدريب لطلاب وطالبات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وفى المقابل أثنى مدير الحاضنة على التدريب الميداني للطلاب وحاجة سوق العمل لتكنولوجيين ذو مهارة عملية عالية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بالتدريب مؤكدا أن التدريبات العملية الميدانية من متطلبات الجامعة، لربط الإطار النظري للمقررات بواقع سوق العمل وصقل مهارات الطلاب العملية.

امتحانات الميدتيرم (1)

امتحانات الميدتيرم (2)

امتحانات الميدتيرم (3)

امتحانات الميدتيرم (4)

امتحانات الميدتيرم (5)

امتحانات الميدتيرم (6)

امتحانات الميدتيرم (7)

امتحانات الميدتيرم (8)