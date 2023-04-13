"تعليم القاهرة" تشهد البرنامج التدريبي "المهارات الحياتية"

شهدت الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وأيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فعاليات البرنامج التدريبي "المهارات الحياتية..التعليم من أجل المواطنة"

ينفذ البرنامج بمدرسة سراى القبة الإعدادية بنات - التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر المصري.



وفى بداية التدريب، رحبت الدكتورة راندة شاهين بالحضور وقدمت لهم التهانى بمناسبة الأعياد ، مشيرة إلى أهمية التدريب فى رفع مستوى أداء المعلم والعمل على زيادة قدراته على الإبداع واستخدام الأساليب الحديثة وتعزيز خبراته، بالإضافة إلى تعميق وعى المعلم ورفع كفاءتة وإكسابه أساليب تعلم حديثه، كما قامت بمناقشة المتدربين فى كافة الأمور التى تدعم عملهم ، مؤكدة عليهم ضرورة التطبيق الفعلى على ما تم أخذه لتحقيق أقصى إستفادة .

وأثنت الدكتورة راندة شاهين على البرنامج التدريبي والأنشطة المتميزة التى قام بها المجموعات، وأوضح " موسى " أن الهدف الأساسي من التدريب تحسين أداء المعلم وإيجاد الطرق الأساسية لبنائه العلمى والتربوى للارتقاء بالعملية التعليمية .

ويستهدف البرنامج مدير المدرسة ومعه 5 معلمين لضمان نقل الخبرات لباقى الزملاء والطلاب، وقام بالتنسيق العام للبرنامج الدكتور أيمن عبد العزيز المكتب الفنى للتعليم العام، وفى الختام شهدوا المعرض الفنى لذوى الهمم وبعض الفقرات الفنية والشعر ، ثم تكريم الطلبة المتميزين.