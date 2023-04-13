مصرع 3 أشخاص صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار جنوب بغداد

عرضت فضائية “يورونيوز”، مقطع فيديو يكشف عن تأثر محافظة بابل في العراق بأمطار غزيرة وعواصف أمس الأربعاء.

ولقي ثلاثة أشخاص بينهم امرأة مصرعهم بعد تعرضهم للصعق بالكهرباء في ثلاث حوادث منفصلة في محافظة بابل وسط البلاد خلال هطول أمطار غزيرة اجتاحت البلاد، كما أعلن مسؤول طبي عراقي الخميس.

وقال المصدر نفسه إن الضحايا الذين يبلغون من العمر 16 و22 و30 عاما خرجوا جميعًا مساء الاربعاء خلال عاصفة ضربت البلاد لقطع التيار الكهربائي عن منازلهم اثناء امطار غزيرة خوفا من أن تلحق التقلبات في شدته إلى أضرار في أجهزتهم المنزلية.

وفاضت شوارع مدينة الحلة كبرى مدن بابل بمياه الامطار وبات تنقل السيارات في الشارع الرئيسي للمدينة شبه مستحيل، حسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء الأجهزة الأمنية وبعض الخدمات العامة.

كما أثرت الأمطار الغزيرة على مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق.

وتعرضت قرية خبات الى سيول جرفت بعض المحلات وتسببت باضرار للمنازل، فيما هب سكان القرية بمساعدة حفارة لتنظيف طريق مليء بطين جلبته سيول، بحسب مصور وكالة فرانس برس.



بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة روداو السيول وهي تجرف سيارة على الطرق وهي تتدفق عبر التضاريس الجبلية.

ويعاني العراق من الجفاف وتراجع هطول الأمطار منذ ثلاث سنوات، فيما يعبر الفلاحون عن فرحهم بالأمطار النادرة المفيدة للأنهار وزيادة مخزون المياه في السدود.