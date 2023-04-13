رئيس التمثيل التجاري وسفير الأرجنتين بالقاهرة يبحثان العلاقات الاقتصادية المشتركة

التقي الوزير المفوض التجارى يحيي الواثق بالله ، رئيس جهاز التمثيل التجاري ، التابع لوزارة التحارة والصناعة، Gonzalo Urriolabeitia سفير الارجنتين في القاهرة، وذلك فى إطار تولي Urriolabeitia منصبه سفيرا للأرجنتين في القاهرة في مارس 2023.

وحضر المقابلة الوزير المفوض التجاري ماهر محمد الشريف مدير شئون الامريكتين بجهاز التمثيل التجاري المصري .

تناول الاجتماع الذي عقد بالقاهرة اليوم، بحث تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر و الارجنتين والاعداد لعقد فعاليات الدورة الثالثة من أعمال اللجنة المصرية الأرجنتينية المشتركة ، وكذا بحث الترتيبات الخاصة بالبعثة التجارية والاستثمارية الأرجنتينية المقترح تنظيمها الي مصر خلال شهر يو نيو المقبل، والتي تهدف الي زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.