خبير استراتيجي: القيادتان المصرية والإماراتية تسعيان إلى لم الشمل العربي

قال الدكتور محمد مسعود الأحبابي، الخبير الاستراتيجي، إن هذه العلاقات الطيبة بين مصر والإمارات تنعكس إيجابيًا على العلاقات العربية، لا سيما وأن القيادتين تسعيان إلى لم الشمل العربي.

وأكد الأحبابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دانيا الحسيني ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، قوة العلاقات المصرية الإماراتية، والتي تنطلق من أسس راسخة وقوية في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعبين الشقيقين المصري والإماراتي.

وأضاف أن آخر لقاء جمع القيادتين قبل اليوم، كان منذ شهرين، في مساعٍ للم الشمل العربي وتصفير المشاكل بين الدول العربية، وهما يعلمان أن استمرار هذه المشكلات يعطل التنمية في الدول العربية، ما.

ولفت إلى أن الشراكات بين قيادتي الإمارات ومصر تطورت في السنوات التسع الأخيرة، ووصل حجم التبادل التجاري إلى 300 مليار دولار، ونحو 28 مليار دولار استثمارات إماراتية في الداخل المصري.