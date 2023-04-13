محافظ الجيزة يناقش استعدادات استقبال احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم والفطر

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا للوقوف علي انتظام العمل خلال شهر رمضان المبارك والتواجد الميداني للأجهزة التنفيذية والاستعدادات لاستقبال احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم و الفطر المبارك.

وخلال اللقاء أشاد اللواء أحمد راشد، بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح "كتف في كتف" لتخفيف العب عن كاهل المواطنين، والتي شهدت تكاتف جميع أجهزة الدولة من القوات المسلحة والشرطة وبالتعاون مع المجتمع المدني مما أسفر عن توزيع ٥٠٠ ألف كرتونة لحوالي ٢.٥ مليون مواطن بخلاف توزيع حوالي ٢٥٠ ألف وجبة افطار يومية علي الأسر الاكثر أحتياجآ والأولي بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك وذلك في اطار تضافر جهود اجهزة الدولة ومؤسسات العمل المجتمعي.

كما ثمن اللواء أحمد راشد جهود وزارة الأوقاف والتعاون المثمر مع محافظة الجيزة والتي أسفرت عن توزيع ١٠٥ الف شنطة رمضانية بالإضافة إلي توزيع ١٤ طن لحوم خلال شهر الخير "رمضان المعظم" وذلك على الأسر الأولي بالرعاية من خلال لجان تم تشكيلها من التضامن الاجتماعي والاحياء المراكز والوحدات المحلية.

كما بعث محافظ الجيزة شكره وتقديره للقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية علي الجهود المبذولة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا ان المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ستساهم في تحقيق طفرة تنموية كبيرة .

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية .