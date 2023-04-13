السجن 15 عامًا لعامل جاء من الدقهلية لترويج الحشيش ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 15 عامًا لعامل مزرعة أسماك جاء من الدقهلية لترويج الحشيش في بورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 يناير عام 2023 بدائرة قسم الجنوب ثاني والمتهم فيها: "م.س.ع"، ويعمل عامل في مزرعة سمكية ومقيم بمركز طلخا كفر بساط الدقهلية، حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأجزاء النباتية الخضراء لنبات الحشيش البانجو القنب المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 عام وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.