"أحمد" يحتفل بعيد ميلاده الثامن وسط الأطفال مرضى السرطان.. صور

في لافتة طيبة، حرص طفل بمنطقة الكرنك، على الاحتفال بعيد ميلاده وسط الأطفال المصابين بالسرطان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

في البداية، توجه الطفل "أحمد ممدوح بسطاوي"، من منطقة الكرنك بمدينة الأقصر، إلى إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، عارضاً رغبته في إقامة الاحتفال بعيد ميلاده الثامن داخل المستشفى، للترفيه ورسم البسمة على وجوه الأطفال وإدخال البهجة لقلوبهم ودعم الأطفال مرضى الأورام السرطانية والتخفيف عنهم.

وبالفعل تمت الموافقة والترحيب بالمبادرة، واستقبلت إدارة المستشفى الطفل أحمد، وتم تنفيذ عيد الميلاد على أنغام الموسيقى، وأغاني أعياد الميلاد، حيث احتشد الأطفال وذويهم محيطين بالطفل، حيث ارتسمت السعادة في نفوس الأطفال المشاركين في الاحتفالية، وتم التقاط الصور التذكارية لإسعاد الأطفال في أجواء احتفالية وألعاب يعشقها الأطفال.

وشارك في الاحتفال الطاقم الطبي المعالج للأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفى وأسرهم، والذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذه الأجواء السعيدة الداعمة لأطفالهم في مشوارهم العلاجي.

كما حضر فريق العلاقات العامة بهدف رعاية وإسعاد الأطفال مرضى السرطان في المستشفى، وذلك ضمن خطة المستشفى لرعاية الأطفال وللتخفيف عن أطفال مرضى السرطان عن طريق إقامة الفعاليات، ومختلف المناسبات الاجتماعية التي تدعم الأطفال في رحلتهم مع المرض.

فيما أبدت أسرة "أحمد" سعادتها بإقامة عيد ميلاده، وسط الأطفال المرضي لتشجيعهم على تلقي العلاج ودعمهم معنويا، مؤكدين أن حرص نجلهم على الاحتفال وسط محاربي السرطان أضفى السعادة والابتسامة في نفوسهم، متمنين أن يمن الله بالشفاء على جميع الأطفال المرضي واستكمال مسيرتهم التعليمية، وأن يحققوا أحلامهم .

من جانبه، وجه محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للطفل "أحمد ممدوح" لإقامته احتفال عيد ميلاده وسط الأطفال مرضي السرطان، مؤكدا أن هذه الفعاليات تساعد في رفع الحالة النفسية والمعنوية للمرضى، لافتا إلى أن الجميع يسعى لرفع جزء من المعاناة التي يتكبدها مرضى السرطان، لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال الذين يتم علاجهم داخل المستشفى.

عيد الميلاد (1)

عيد الميلاد (1)

عيد الميلاد (2)

عيد الميلاد (2)

عيد الميلاد (3)

عيد الميلاد (4)

عيد الميلاد (5)