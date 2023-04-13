تعرف علي أصل اسم الخروب وفوائده

يعد الخروب مشروبا رمضانيا يحرص المسلمين علي تناوله علي الإفطار، ولكن ما أصل كلمة خروب؟ وما هي فوائده؟

كلمة الخروب (باللاتينية:تعني Ceratonia siliqua)، وتذكر المصادر العالمية أن التسمية ذات أصل عربي وهي شجرة دائمة الخضرة تنتمي إلى الأسرة (تحت الفص( من الفصيلة البقولية و تعيش بشكل طبيعي في المنطقة المتوسطية بما يشمل المشرق العربي والمغرب العربي ومن الدول العربية.

وتعرف شجرة الخروب أيضا باسم خبز القديس يوحنا واسمها العلمي ، وهي شجرة مزهرة دائمة الخضرة تنحدر من عائلة البازلاء، وتزرع على نطاق واسع كبقوليات صالحة للأكل في الحدائق، ويستخدم مسحوق جراب بذور شجرة الخروب كبديل للشوكولاتة، أما عن أماكن زراعة شجرة الخروب فتمتد من منطقة البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك.

ويصل ارتفاعها إلى 15 متراً ويمكن أن تعمر من 200- 300 سنة، وهي ثنائية الجنس وثنائية المسكن ومع ذلك توجد نباتات ثنائية الجنس وجد فيها الأزهار الذكرية والأنثوية على الشجرة نفسها.

وتعمر الشجرة طويلا وهي مقاومة للرعي والقطع والحرائق حيث تبقى قواعدها لسنوات عديدة بعد القطع.

وثمار شجرة الخروب عبارة عن قرون عريضة يتباين طولها في الشجرة الواحدة وقد يصل طولها إلى 30 سم. تنضج الثمار في شهري تموز وآب (في السنة التالية أي بعد سنة من الإزهار) حيث يتحول لون القرن إلى البني عند النضج، وفي بعض بلدان العالم تطحن وتستخدم دقيقا في عمل الخبز كما تستخدم علفا للحيوانات خاصة الخيول.

فوائد الخروب

إن من أهم وأبرز فوائد الخروب الآتي:

1. تعزيز عملية الهضم وعلاج الإسهال

تناول الخروب بانتظام يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بفضل احتواء الخروب على مادة العفص التي تعزز إفراز هرمونات الجهاز الهضمي، وتعزز عملية الهضم والامتصاص في الجسم.

كما تعرف مادة العفص بكونها مادة مضادة للإسهال، وبهذا يستخدم الخروب لعلاج الإسهال عند الأطفال والبالغين على حد سواء، كما أشارت بعض الأبحاث إلى أن شرب عصير الخروب الخام أو تناول مسحوق الخروب قبل محلول الإماهة عند الإسهال، ساعد كثيرًا في تقصير فترة الأعراض عند الأطفال والرضع المصابين بالإسهال الحاد.

2. تخفيض مستويات الكولسترول

من فوائد الخروب دوره في خفض مستويات الكولسترول الضار، بسبب محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، كما أن محتواه من اللجنين والبوليفينول وهي مضادات أكسدة قوية يساهم في تعزيز صحة جهاز الدوران.

إذ أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول لب الخروب أو أي منتج يحتوي عليه عبر الفم لمدة 6 أسابيع، قد يساهم في تقليل نسبة الكولسترول الكلي والكولسترول السيء عند المصابين بارتفاع الكولسترول.

3. مناسب لمرضى ضغط الدم

الخروب خالٍ من الكافيين، لذا فهو مناسب لمرضى ضغط الدم، ويحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وهو أحد العناصر الهامة لتعزيز صحة القلب، إذ يساهم في ارتخاء جدران الأوعية الدموية والسيطرة على الضغط.

4. الوقاية من السرطان

يساعد الخروب بفضل محتواه من مضادات الأكسدة على مواجهة السرطانات والوقاية منها، إذ وجدت بعض الدراسات أن الاستخدام المنتظم للخروب قد يساعد في الوقاية من سرطان الرئة.

5. علاج السعال والإنفلونزا

بسبب محتوى الخروب من الفيتامينات والمضادات القوية للأكسدة، مثل: البوليفينول يساعد تناوله في علاج السعال والإنفلونزا ونزلات البرد، ويساعد مضغ أوراق الخروب في علاج مشكلات الحلق والتهاباته.

6. مكافحة هشاشة العظام

بسبب غنى الخروب بالفوسفور والكالسيوم، فإنه قد يساعد في مكافحة مرض هشاشة العظام وهذه إحدى أبرز فوائد الخروب.

7. تنظيم مستويات السكر في الدم

يحتوي الخروب على ألياف غذائية قابلة للذوبان تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ومن هنا فقد يكون الخروب شرابًا مثاليًا لمرضى السكري، ولكن مراعاة نسبة السكر العالية التي يحويها الخروب.

8. السيطرة على الوزن ومحاربة السمنة

أشارت البحوث مؤخرًا إلى أن تناول الخروب ساهم في زيادة إفراز الدهون مع البراز عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، وهذا ينفي فوائد الخروب لزيادة الوزن.

لكن علينا التنويه هنا؛ لأن نسبة السكر في الخروب عالية، وبطبيعة الحال فإنه يحوي سعرات حرارية عالية، لذا فإن استهلاكه بكيمات كبيرة قد يزيد الوزن بشكل غير صحي.

9. تعزيز صحة الشعر والبشرة

تناول الخروب مفيد في تعزيز صحة الشعر وعلاج تساقطه وتقويته فهو مصدر غني لمضادات الأكسدة ولفيتامين هـ، كما أن تناول الخروب يساعد في تعزيز صحة البشرة والجلد بشكل عام وهو مهم للوقاية من التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

10. فوائد الخروب للحمل

وجد بأن تناول الحامل للخروب قد يساعد في السيطرة على مشاكل القيء خاصة في بداية الحمل، وقد يساعد في التخفيف من مشكلة الحرقة والاضطرابات الهضمية، وقد يساعد في علاج الإسهال.

بالإضافة إلى كون الخروب مصدرًا للعديد من المعادن والفيتامينات التي من المهم تناولها بكميات كافية خلال الحمل، إلا أنه لا توجد دراسات كافية حول مدى سلامة تناول الخروب والحصص المسموحة للحامل بتناولها منه، لذا فمن الأفضل تناوله بكميات قليلة ومعتدلة.

فوائد الخروب الجاف

يتم عادة تجفيف قرون الخروب التي يتم قطفها حديثًا عن طريق تعريضها الشمس، ومن ثم يتم استخدام مسحوقها كبديل لمسحوق الكاكاو في صناعة الشوكلاتة والعديد من المخبوزات والحلويات والمشروبات، وغيرها من الصناعات لإضافة النكهة أو باعتبارها مادة مكثفة ومغذية، كما يمكن اعتمادها كمادة محلية طبيعية.

ويعد دقيق الخروب الجاف مصدرا قليل الدهون المهدرجة والكولسترول والصوديوم ومصدر عالي بالرايبوفلافين ( والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز والألياف الغذائية القابلة للذوبان، إلا أن تناول كميات كبيرة منه يمدك بكميات عالية من السعرات الحرارية والسكر؛ مما يستوجب الحذر عند تناول حصص منه.

أبرز فوائد الخروب الجاف واستخداماته:

علاج حالات الإسهال لدى الكبار والصغار.

التهاب الحلق والسعال.ة،وتخفيف القيء.ة،علاج أمراض البرد والإنفلونزا.

ويتم تخزين القرون الجافة عادة في مكان جاف وبارد ومظلم لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة.