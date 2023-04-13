القوى السياسية تشارك في الخيمة الرمضانية الأخيرة لحزب الشعب الجمهوري

وشارك لفيفٌ من القوى السياسية الوطنية، من بينهم حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن، فضلًا عن حزبي الحرية المصري ، ومصر الحديثة، بالإضافة إلى وفدٍ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الخيمة الرمضانية السياسية، التي تقام داخل أروقة الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري بالقاهرة الجديدة، لمناقشة عددٍ من لجان المحور الاقتصادي للحوار الوطني.

من جانبه، رحب النائب أحمد ابو هشيمه بكل القوى السياسية الوطنية المشاركة في نقاش هذه الخيمة الرمضانية، وأعرب عن سعادته بمشاركتهم في مناقشة القضايا الخاصة بالحوار الوطني، مضيفًا أن هناك الكثير من مساحات التقارب السياسي، والقواسم المشتركة بين حزب الشعب الجمهوري، والأحزاب السياسية الأخرى، وهو ما يدفعنا للتعاون سويًا من أجل مصلحة الوطن، والمواطن.

وخلال اللقاء، قام حزب الشعب الجمهوري بعرض رؤيته حول القضايا الاقتصادية المطروحة أمام الحوار الوطني، من خلال عدد من المحاور، والتوصيات، التي وضعتها لجان "الاستثمار الخاص والصناعة، وألويات الاستثمار العام، ولجنة العدالة الاجتماعية" بالحزب.

هذه المناقشات تعد فرصة جيدة لمعرفة المعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التي تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، والعمل في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تدعم قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

ويشهد اللقاء حضور عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأيضا السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، والدكتور إيهاب وهبه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والدكتور باهر أمين رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالحزب، ونشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية بالإضافة إلى عددٍ من القيادات العليا للحزب، ونواب الحزب وشباب الأمانة المركزية.