حبس المتهم بقتل ميكانيكي بسبب ركنة سيارة بالخصوص

ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، القبض على المتهم بقتل ميكانيكي بدائرة قسم الخصوص وإصابة شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسب ركن سيارة، وجرى عرضه على الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لسرعة ضبط باقي المتهمين بالواقعة.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة ومصاب وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة بين طرف أول ميكانيكي وشقيقه، وطرف ثاني 3 أشقاء جيرانه بسبب حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، حيث طلب شقيق المجني من أحد المتهمين أن يحرك السيارة الخاصة به من أمام الورشة لكنه رفض ذلك فنشبت بينهما مشادة فتوجهت أسرة المجني عليهما إلى منزل المتهمين وحاولت حل الأمر فنشبت المشاجرة، وجرى فضها من قبل الأهالي على أن يعقد صلح عقب تناول الإفطار لكن أسرة المجني عليهما فوجئوا بأحد بالمتهمين وأشقاءه بالتعدي عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الفارغة أثناء تناولهما، وأطلقوا الأعيرة النارية على المجني عليه وشقيقه ما أدى إلى مصرع ميكانيكي بطلق ناري بالصدر وإصابة شقيقه بجروح وعدة كدمات متفرقة بالجسد.

عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.