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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ملعب "محمد بن زايد" يستضيف سوبر الزمالك والأهلي بالإمارات

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي
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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي رسميًا عن استضافة ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي لمباراة  كأس السوبر المصري 2021 – 2022، التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكانت النسخة الأخيرة للسوبر المصري قد أقيم في أكتوبر 2022 باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود اليوم الخميس، باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الكولومبي كارلوس أسوريو مدرب الزمالك الجديد، في مباراة الفريق وحرس الحدود الليلة وذلك من المدرجات بملعب الكلية الحربية لمشاهدة الفريق الأبيض وتقييم أداء اللاعبين، على أن يكون لقاء اليوم هو الأخير لمدحت عبدالهادي المدرب العام كرجل أول من على الخطوط الفنية، فيما يتولى كارلوس سوريو المهمة الفنية من داخل الملعب بداية من المباراة المقبلة.

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