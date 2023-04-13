خبير نفط: العقوبات الجديدة على روسيا لن تؤثر على اقتصادها

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، إن العقوبات الجديدة على روسيا لن تؤثر على الاقتصاد الروسي أو على صادرات روسيا من الطاقة؛ باستثناء الطاقة النووية، موضحا ان روسيا يمكنها بيع اليورانيوم لدول مثل الصين التي تشتري كميات كبيرة من اليورانيوم الروسي ولن تتأثر كثيرا من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال مداخلة مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن صادرات روسيا من أنواع الطاقة الأخرى مثل النفط والغاز الطبيعي تسير من قوة إلى قوة وهي في ازدياد، موضحا ان صادرات روسيا من النفط ارتفعت خلال هذا العام، فيما يتعلق بالإمدادات الروسية قطعا ستستمر لأن الاقتصاد الروسي قادر على استيعاب هذه العقوبة منذ عام 2014 أي منذ اليوم الأول الذي فرضت فيه الولايات المتحدة العقوبات على روسيا بعد احتلال منطقة القرم.

واستطرد: «روسيا بدأت تعد للمستقبل ومكنت اقتصادها من ألا يحتاج حتى إلى استيراد إبرة واحدة، وهو منفتح على أكبر اقتصاد في العالم، ألا وهو اقتصاد الصين، وكل هذه العوامل مكنت الحساب الجاري في روسيا في عام 2022 إلى بلوغ 228 مليار أرباح زائدة، وارتفع الميزان التجاري إلى 290 مليار دولار».