رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

جاء في نص برقية التهنئة:

"بكل مشاعر الود والإخاء يسرني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم عليكم، وعلى مصرنا الغالية، وشعبها العظيم نعمة المحبة والإخوة والوئام."

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنعرب لقداستكم عن عظيم تقديرنا لمواقفكم ورؤاكم الداعمة للوطن، والتي تعكس جوهر وأصالة شعب عظيم تتآلف شرائحه فى نسيج واحد متآزر على مر العصور، كان وسيظل بتلاحمه ووحدته صمام أمان لتبقى بلاده عزيزة قوية أبية."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة، بالدعاء : "حفظ الله مصر وبارك شعبها وكتب لها العزة والخلود"

وكل عام وقداستكم بخير.