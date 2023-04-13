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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بعروض الإنشاد الديني والتنورة.. قصور الثقافة تختتم ليالي روض الفرج الرمضانية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شهد قصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس الأربعاء، ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في الفترة من ١٢ رمضان حتى ٢١ رمضان، ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة.

وبدأت الفعاليات بتفقد المعرض المركزي للحرف اليدوية والتراثية، بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، إلى جانب معرض نتاج الورش الحرفية واليدوية التي نفذتها "الإدارة العامة لثقافة المرأة، الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، الإدارة العامة القصور المتخصصة، الإدارة العامة لثقافة القرية" وكانت في مجالات "المكرمية، الحلى والإكسسوار، الخيامية، ديكوباج، الخزف والفخار، الحصير، السجاد اليدوي، تشكيل بالورق".

بالإضافة إلى تفقد المعرض الفني للورش الفنية التي نفذها فنانو الإدارة العامة لثقافة الطفل، قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، أتوبيس الفن الجميل بمشاركة فعالة من الأطفال، وشملت ورش "إعادة تدوير، الحلى والإكسسوار، رسم وتلوين، عمل مطويات ومجلات ثقافية، لوحات فنية موزايك، تصنيع شنط الخيش، وفراشات متحركة".

ووسط حضور جماهيري كبير، أقيم على المسرح الكبير عرض فني لفرقة الأراجوز المصري، أعقبه عرض فني لفرقة قصر ثقافة الفرج للإنشاد الديني وقدمت فقرات "موال، هل البدر، أنشودة النبي (ص)، قمرا، يا نور المدينة، لاجل النبي"، أعقبها عرض فنى لفرقة التنورة التراثية وقدمت عرضها الاستعراضي بمصاحبة الآلات الموسيقية المزمار، والطبلة، والربابة.

ونظمت فعاليات ليالي رمضان بقصر ثقافة روض الفرج، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وقام بالإشراف على التنفيذ أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة روض الفرج ليالي رمضان الثقافية