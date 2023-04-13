رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء نصها:

قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، أتقدم لقداستكم بخالص التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

داعياً الله أن يعيد عليكم هذه المناسبة بالخير والبركات، وأن يشمل برعايته وطننا الغالى في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتظل مصر دائماً رمزاً ومنارة تضئ للعالم بفضل وحدة أبنائها ورعايتهم لما تحض عليه قيم الأديان السماوية الجليلة.



وكل عام وقداستكم بخير