اليوم.. غادة إبراهيم ضحية برنامج رامز نيفر إند

تحل الفنانة غادة إبراهيم، اليوم الخميس، ضيفة على برنامج المقالب «رامز نيفر إند»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، الساعة 6 وربع على قناة MBC خلال شهر رمضان الجاري.

ويختلف مقلب رامز جلال في شهر رمضان 2023، بمقلبين مختلفين عن بعض يختار أحدهما عشوائيا، حيث يستدرج رامز جلال، ضيوفه لافتتاح مطعم جديد في السعودية، وعندما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض لمضايقات من قِبل العاملين في المطعم مثل إلقاء الطعام في وجهه، ثم مرحلة الغسالة وهي نهاية المقلب الأول.

أما الاختيار العشوائي في المقلب الثاني تتم دعوة الضحية إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عالٍ، يحدث المقلب الآخر، ليدخل الضيف في حالة من الفزع والخوف الشديد خوفا من سقوط المطعم.

وكان رامز جلال استضاف في الحلقات الأولى من برنامج المقالب الخاص به في رمضان 2023 محمد رمضان وأحمد السقا وياسمين عز ومحمد فؤاد ومحمود عبدالمنعم كهربا ومحمد فراج وبسنت شوقي وإيمان العاصي وإمام عاشور ومصطفى كامل، ثم استضاف أمينة شلباية ونهال عنبر وابنها حسام الحسيني وأحمد عبدالقادر وهنادي مهنا وأمير عيد ووفاء عامر ورضا عبدالعال .