التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود بالدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه في لقاء حرس الحدود المقرر له اليوم الخميس، باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيكون تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - أحمد مصطفي "زيزو" - مصطفي شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي .

ويتواجد الكولومبي كارلوس أسوريو مدرب الزمالك الجديد، في مباراة الفريق وحرس الحدود اليللة وذلك من المدرجات بملعب الكلية الحربية لمشاهدة الفريق الأبيض وتقييم أداء اللاعبين، على أن يكون لقاء اليوم هو الأخير لمدحت عبدالهادي المدرب العام كرجل أول من على الخطوط الفنية، فيما يتولى كارلوس سوريو المهمة الفنية من داخل الملعب بداية من المباراة المقبلة.

يشار الى أن فريق الزمالك يواجه الحرس اليوم وهو في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة وذلك من خوض 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما فريق حرس الحدود فيأتي في المركز الثامن عشر “ الأخير” لجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.