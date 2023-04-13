أُمسية رمضانية متميزة بحفل الإفطار الأول لاتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

نظم إتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حفل الإفطار الأول برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية و بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية .

وقام بالتنسيق للحفل الدكتورة هيام لطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة والأستاذ محمد نبيل بمكتب رئيس الجامعة ومسئولى ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بالتعاون مع إتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الطالبة سلمى محمد رئيس الإتحاد والطالب مروان أشرف نائب رئيس الإتحاد.

وجاء الحفل الذى أُقيم بمطعم قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور فتحى مقلدى نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة والدكتور سامى هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب والمهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس الغرفه التجاريه بالإسماعيلية والمهندس أحمد المصرى نقيب المهندسين بالإسماعيلية والدكتور سعيد الشربيني نقيب أطباء الإسماعيلية والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن ونقيب صيادلة الإسماعيلية، وفريق مستشارى رئيس الجامعة للشئون الهندسية بقيادة الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة والدكتور باسم الهادى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس والدكتور محمد عبد الجواد المشرف على المدن الجامعية والدكتورة هبه الدناصورى مستشار اللجنة الإجتماعية.

ومن العمداء حضر الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض والدكتورة دينا أبو المعاطى عميد كلية الصيدلة والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان والدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب وأمين مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبمشاركة منسقى البرامج الدراسية بكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتورة مريهان نبيل منسق كلية طب وجراحة الفم والأسنان، دكتورة نها كمال منسق برنامجى تكنولوجيا المختبرات الطبية وبرنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، الدكتور تامر حسنين منسق برامج الصيدلة، الدكتورة منى حسن منسق برنامج علوم التمريض، الدكتور أحمد مجدى منسق برنامج هندسة الذكاء الإصطناعي، الدكتور أحمد جمال خطاب منسق برنامج التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية والدكتورة مايسه مصطفى منسق برنامج الأسواق والإنشاءات المالية.

وبدأ حفل الإفطار بآيات مباركه من القرآن الكريم تلاها الطالب محمد فتحي فكرى ثم رُفع أذان المغرب بصوت الطالب محمد أيمن .

وبعد الانتهاء من الإفطار قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتقديم الشكر لكل من ساهم في بناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مؤكداً أنه مشروع موجه لتطوير وتنمية شرق قناة السويس برؤية رئاسية واضحة الأهداف، مشيراً إلى أن هذا المشروع قام على سواعد الكثير من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات مُقدماً التحية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ووزير الصحة الحالى والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تبنيهم لهذا المشروع العملاق الذى ضم 17 جامعة كمرحلة أولى ، واصلاً الشكر إلى الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفريق إعداد اللوائح الدراسية والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة السابق والتى بذلت مجهودات كبيرة حتى تصل الجامعة الأهلية إلى الصورة التى هى عليها الآن.

ثم رحب رئيس الجامعة بالسادة الضيوف، متمنيًا أن يعيد الله تعالى علينا تلك الأيام المباركة بالخير والازدهار لجامعتنا ومصرنا الغالية وشعبها العظيم .

كما وجه رئيس الجامعة كلمة لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مُعلناً عن دعمه الكامل لهم مشيداً بإندماجهم السريع في العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، مُطالباً إياهم بالإلتزام بروح وتقاليد الجامعة الأم، لافتاً إلى تميز البنية التحتية والإنشاءات للجامعة الأهلية.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور فتحى مقلدى أن الجامعة هى أستاذ وطالب ودوماً نحن نسعد بلقاءاتنا مع الطلاب، مؤكداً على تميز جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية من حيث البنية التحتية والمنظومة التعليمة حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية وتم تجهيز معاملها وملاعبها وقاعاتها الدراسية على أعلى مستوى وفقاً لأحدث النُظم العالمية.

فيما دعى الدكتور عادل حسن طلابه الأهلية للمشاركه فى الأنشطة الطلابية مؤكداً أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو إعداد خريج متميز على المستوى الأكاديمي والمهارى يمتلك قدرات ذهنية، مشيراً إلى أن حفل الإفطار الأول لإتحاد طلاب الأهلية ضم أمسيه إجتماعية، رياضية، فنية، ثقافية متكامله.

بينما كشف الدكتور محمد على عبد الهادى عن فقرات الحفل التى تضمنت عرض مواهب فنية غنائية قام بها طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وطلاب جامعة القناة بإشراف الدكتور أحمد عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية وقائد أوركسترا الحلم حيث قام الطالب منصور محمد كامل كلية التمريض بغناء "شوفت ياما " لماهر زين ، والطالب محمد أيمن إبراهيم كلية التمريض الذي قدم أغنية " رمضان" لماهر زين كما قدم الطالب على عبد الفضيل كلية التجارة الدولية أغنية "سنة الحياة" بالإضافة إلى تقديم فقرات إبتهالات دينية في حب رسول الله.

ثم قام نجوم جامعة قناة السويس مصطفى ذكرى الحاصل على لقب الدوم هذا العام والطالب محمد مانو الحاصل على لقب الدوم العام السابق والطالب أحمد حسن الفائز بالمركز الأول في مسابقة إبداع العام الماضى بتقديم فقرات غنائية متنوعه.

وتوالت فقرات الحفل التى شملت مسابقات متنوعه و عرض تنوره لتنتهى الأُمسيه بإلتقاط الصور التذكارية مع القيادات الجامعية و طلاب إتحاد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.