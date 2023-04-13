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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

مظاهرات في فرنسا
مظاهرات في فرنسا
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ينطلق اليوم الخميس في فرنسا التحرك الـ12 للنقابات العمالية ضد قانون التقاعد، حيث يخرج المتظاهرين بحدود الساعة 14:00 بتوقيت باريس للتعبير عن رفضهم لقانون التقاعد.

وترافق هذه المظاهرات الحاشدة إضرابات في قطاعات النقال والطاقة وغيرها.

وأفادت قناة "BFM"، بأن المحتجين في وسط باريس قد أغلقوا بالقمامة ممرا يقود إلى مبنى المجلس الدستوري الفرنسي الذي من المقرر أن يتخذ غدا الجمعة قرارا بشأن شرعية إصلاح نظام التقاعد.

وذكرت القناة أن المحتجين نزلوا إلى شوارع العاصمة الفرنسية للمشاركة في المظاهرات الجديدة صباح اليوم. 

وأضافت أن المتظاهرين أحرقوا مشاعل، مطالبين بإلغاء إصلاح نظام التقاعد. وتم في مكان إجراء التظاهرات أيضا رفع لافتة كتب عليها "الإصلاح – إلى صندوق للقمامة".

فرنسا قانون التقاعد مظاهرات