ارتفاع أسعار الذهب في مصر 2.5% خلال أبريل 2023

ارتفع سعر الذهب، ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد له مع تزايد المخاوف بشأن التغير في سعر الصرف، بالإضافة إلى ضغوط من ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً، الأمر الذي يزيد الطلب على المعدن النفيس في ظل ضبابية المشهد الحالي في الأسواق المحلية، وفق جولد بيليون.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2270 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى تم تسجيله ليسجل ارتفاع منذ بداية شهر ابريل بنسبة 2.5% وارتفاع منذ بداية عام 2023 بنسبة 34%.

وصدرت تصريحات عن مسئولين في صندوق النقدي الدولي أفادت بأن مرونة سعر صرف الجنيه المصري يعد أمر أساسي من أجل عودة الاستقرار للاقتصاد كونه سيتيح للبنك المركزي القدرة على تطبيق سياسات نقدية بالتوافق مع السياسات المالية لوزارة المالية من أجل عودة الاستقرار للاقتصاد المصري.

وأشار الصندوق، إلي أن العودة إلى مستهدف التضخم أمر هام ولكن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن، خاصة بعد أن تلقى الاقتصاد المصري العديد من الصدمات الداخلية والخارجية سواء من ارتفاع أسعار السلع عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة بما يصل إلى 22 مليار دولار خلال العام الماضي، في الوقت نجد أن الزخم الحالي في السياحة غير كافي لدعم فجوة العملة الصعبة في البلاد.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يجري حالياً المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليارات دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.

ورفع الصندوق توقعات التضخم إلى متوسط 21.6% من توقعاته السابقة في يناير عند 14.8%، وتوقع ارتفاع متوسط التضخم في العام المالي القادم إلى 18% من التوقعات السابقة 8.7%.يأتي هذا بعد أن ارتفع معدل التضخم في عموم الجمهورية على أساس سنوي بنسبة 33.9% في مارس الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 32.9% خلال فبراير، بينما ارتفع المؤشر في المدن المصرية بنسبة 32.7% على أساس سنوي في مارس من 31.9% في فبراير.



توقعات بخفض جديد للجنيه

أظهرت تداولات سهم البنك التجاري الدولي الذي يعد أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية في بورصة لندن خصم بمقدار 31% على شهادات الإيداع الخاصة بالبنك مقارنة مع سعر سهم البنك في بورصة القاهرة ويمثل هذا الفارق أعلى مستوى منذ أغسطس 2016، ويعكس الفارق في التسعير بين سعر صرف الجنيه محلياً وخارجياً وهو الأمر الذي يزيد من التوقعات بخفض في سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن العقود الآجلة غير قابلة للتسليم أظهرت انخفاض سعر العقد بأجل 12 شهر إلى 41.6 جنيه لكل دولار وهو أدنى مستوى تاريخي ويأتي هذا بعد تراجع سعر صرف الجنيه بنسبة 50% منذ مارس 2022 ليتداول حالياً عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار.

أسعار الذهب عالمياً

شهدت أسعار الذهب ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى تم تسجيله هذا العام، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية ومحضر اجتماع البنك الفيدرالي اللذان تسببا في المزيد من التوقعات أن الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2027.45 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2029.13 دولار للأونصة بالقرب من أعلى مستوى سجله الذهب منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2023 دولار للأونصة.

سجل الذهب ارتفاع منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بنسبة 1.8% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي وذلك على حساب التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي، ليستفيد الذهب من العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.