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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئاسة الروسية: البحر الأسود لن يكون أبدا "بحر الناتو"

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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رد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول البحر الأسود، وقال إن "البحر الأسود لن يكون أبدا بحر الناتو".

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية: "لفتت انتباهنا تصريحات كوليبا.. البيان نفسه يستند إلى تناقضين: الناتو ونزع السلاح مفهومان متعارضان".

وكان وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا دعا في وقت سابق إلى تحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو" وضرورة جعله منطقة منزوعة السلاح.

وتصرح قادة كييف بمن من فيهم فولوديمير زيلينسكي باستمرار بضرورة استعادة القرم وكافة المناطق التي أصبحت ضمن الأراضي الروسية.

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